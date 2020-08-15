TIR'ın tekeri 3 dönüm ormanlık alanı yaktı
Antalya'da seyir halindeki TIR'ın tekerleğinin kaplamasının sebep olduğu orman yangınında 3 dönümlük orman arazisi küle döndü.
Antalya-Konya karayolunda meydana gelen orman yangınını seyir halindeki vatandaşlar farketti. İhbar üzerine yangın bölgesine gelen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.
Ekipler tarafından soğutma çalışmalarından sonra olay yerinde incelemelerde bulunulurken yangına TIR'ın tekerenin kaplamasının sebep olduğu anlaşıldı. TIR şöförü ise sorgulanmak üzere Jandarma tarafından karakola götürüldü.