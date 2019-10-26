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TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu olayda flaş gelişme!

İngiltere'nin Essex bölgesinde, bir TIR’ın arkasında 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı dörde çıktı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 19:46
TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu olayda flaş gelişme!

İngiltere'nin Essex bölgesinde, bir TIR'ın arkasında 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı dörde çıkarken, kurbanların çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği belirtildi.

Essex polisi, 48 yaşındaki bir kişinin cinayet ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla Londra'daki Stansted Havalimanı'nda gözaltına alındığını bildirdi.

Sürücünün yanı sıra tırın sahipleri olduğu öne sürülen bir çiftle beraber gözaltına alınanların sayısı dörde çıktı. Olayın ortaya çıktığı 23 Ekim'de yakalanan sürücü Mo Robinson'ın gözaltı süresi uzatılırken, Belçika makamlarının da güvenlik kameralarında görülen ikinci sürücüyü aradığı kaydedildi.

 Kurbanların çoğu Vietnamlı olabilir

İlk açıklamalarında sekizi kadın 39 kurbanın Çinli olabileceğini kaydeden polis, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği ve şu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini duyurdu.

Öte yandan İngiliz basını, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun Vietnamlı olabileceğini yazdı. Haberlerde, Vietnam'ın Nghe An bölgesindeki papaz Anthony Dang Huu Nam'ın "yakınlarının kurbanlar arasında olduğuna inanan çok sayıda ailenin" kendisine ulaştığı bilgisini paylaştığı kaydedildi. Papaz, ailelerin cesetlerin bulunduğu 23 Ekim'de yakınlarının İngiltere'ye geçmekte olduklarını bildiklerini aktardı.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı, Londra'daki büyükelçiliğinin kurbanların kimliğini tespit etmeye katkı sağlayacağını açıklarken, İngiltere merkezli Viethome adlı bir internet sitesi de kayıp olduğu belirtilen kişilere ait 20 fotoğrafı polise verdiğini duyurdu.

Olay

İngiliz polisi 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti. 

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet Limanı'na varan konteynerin, buradan Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alınarak sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, tırın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu kaydetmişti.

"Ölüyorum anne, özür dilerim"

Vietnam merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Space'in Koordinatörü Hoa Nghiem, 26 yaşındaki Vietnamlı bir kadının kurbanlar arasında olabileceğini duyurmuş ve adı Tra My olan kadının fotoğrafı ile Vietnam saatiyle 23 Ekim 04.28'de (İngiltere 22 Ekim 22.48) gönderdiği belirtilen mesajları gösteren ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

Mesajlarda, "Özür dilerim anne, yurt dışına çıkışım başarısız oldu. Anne, seni çok seviyorum. Ölüyorum çünkü nefes alamıyorum. Anne, özür dilerim." yazdığı kaydedilmişti.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 19:46
  1. TIR
  2. İngiltere
  3. Essex bölgesi
  4. Stansted Havalimanı
  5. Waterglade sanayi sitesi

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