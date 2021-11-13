Tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi.
Nebi Kocaerkek idaresindeki 27 GA 783 plakalı tır, Malatya-Adana kara yolu Çığlık mevkisinde Celal Karakış (61) yönetimindeki 44 AF 260 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Karakış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tır sürücüsü Kocaerkek, jandarma tarafından gözaltına alındı.