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Aktüel Tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi
Aktüel

Tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 21:04:00 -
Tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nebi Kocaerkek idaresindeki 27 GA 783 plakalı tır, Malatya-Adana kara yolu Çığlık mevkisinde Celal Karakış (61) yönetimindeki 44 AF 260 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Karakış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. ​​​​​​​

Tır sürücüsü Kocaerkek, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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