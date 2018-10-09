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Tırın çarptığı 4 yaşındaki Senem'den acı haber

Sivas'ta Mustafa G. yönetimindeki tırın çarptığı 4 yaşındaki Senem, hayatını kaybetti.

09 Ekim 2018 Salı 19:45
Tırın çarptığı 4 yaşındaki Senem'den acı haber

Sivas'ın Gemerek ilçesinde tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'dan ilçeye gelerek patates tarlasında çalışan Recep ve Zeytin İnen çiftinin 4 yaşındaki kızları Senem, ailesinin tarlada çalıştığı sırada aniden Gemerek-Çepni karayoluna çıktı.

Hayatını kaybetti

Bu sırada Mustafa G. yönetimindeki 58 RB 581 plakalı tır Senem İnen'e çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

İnen'in cenazesi Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:45
  1. Şanlıurfa
  2. Sivas
  3. Gemerek
  4. Gemerek Devlet Hastanesi

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