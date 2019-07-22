Tirilye Zeytin Şenliği başlıyor

Tirilye Zeytin Şenliği bu yıl 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. En Lezzetli Zeytin, Zeytinyağı ve Zeytinyağlı Yemek yarışmalarının yanı sıra halk oyunları gösterileri,atölye eğitimlerinin yer aldığı şenlikte coşku, Balkan müziğinin genç seslerinden Gamze Matracı konseriyle doruğa ulaşacak.

Mudanya’nın doğal, kültürel ve tarihsel değerlerini tanıtma çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi; geleneksel hale getirdiği Tirilye Zeytin Şenliği’ni bu yıl 27-28 Temmuz tarihleri arasında düzenliyor. Üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Tirilye’nin ünlü zeytinini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen Tirilye Zeytin Şenliği’nin dördüncüsü gösteriler, yarışmalar ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Şenlik, 27 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Mudanya Bandosu’nun konseriyle başlayacak, Mudanya Kültür Sanat Derneği Türk Sanat Müziği konseri ile devam edecek. 28 Temmuz Pazar akşamı zeytin reçeli yapım atölyesi ile sürecek olan etkinlikte, en lezzetli zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağlı yemek yarışmasının yanı sıra, halk oyunları gösterileri yer alacak. Şenlik, Balkan müziğinin genç seslerinden Gamze Matracı konseriyle final yapacak.Şenlik kapsamında kurulacak olan stantlarda üreticiler zeytinyağı, zeytin, sabun ve kozmetik ürünlerinden oluşan ürünlerin tanıtımını yapacak.