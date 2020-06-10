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Aktüel

Tire’de Melek Dağyel’i öldüren eski koca intihar etti

Tire ilçesinde Mart ayında Melek Dağyel’i bıçakla öldüren eski koca Ercüment A.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:30:18 -
Tire’de Melek Dağyel’i öldüren eski koca intihar etti

Tire ilçesinde Mart ayında Melek Dağyel’i bıçakla öldüren eski koca Ercüment A., tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.


Geçen Mart ayında meydana gelen cinayet, Tire çarşısında Tahtakale mevkisinde yaşanmıştı. Kendisinden boşanan eski eşi Melek Dağyel’in (61) iş yerine giden Ercüment A. (66), eski eşini burada bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından polis tarafından yakalanan eski koca, çıkarıldığı mahkemece Ödemiş Kaymakçı Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Mart ayından bu yana burada tutuklu bulunan Ercüment A., iddiaya göre bugün kendisini asarak intihar etti.

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