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Tire’de Anadolu motifleri etkileyici bir defileyle görücüye çıktı

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22 Haziran 2019 Cumartesi 14:19
Tire’de Anadolu motifleri etkileyici bir defileyle görücüye çıktı

İzmir’in Tire ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Osmanlı’dan günümüze otantik kıyafetler defilesi büyük beğeni topladı


Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün geleneksel hale getirdiği ve bu yıl sekizincisi düzenlenen yıl sonu etkinliklerine profesyonel mankenlerin sunduğu defile damgasını vurdu.


Yıl boyunca 14 giyim öğretmeni ve kursiyerlerin hazırladığı Anadolu motifleri ile işlenmiş 30 kostüm, profesyonel mankenler tarafından sergilendi. Nefeslerin tutulduğu defile büyük beğeni topladı.


Tek tek el ile işlenen ve Osmanlı’dan günümüze çeşitli dönemlerin motiflerinin yansıtan kıyafetler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Profesyonel mankenlerce sunulan otantik kıyafetler defilesi geceye damgasını vurdu.


Geceye katılan Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, şunları kaydetti:


"Tire Halk Eğitim Merkezimiz artık bir marka olmuştur. Bugün burada izlediğimiz defile de Avrupa standartlarında bir defile. Buram buram Anadolu kokan kültürümüzü en iyi şekilde yansıtan otantik kıyafetleri hazırlayan kursiyerlerimize ve onların değerli eğitmenlerine teşekkürü bir borç biliyorum; ayrıca bu güzel sunumdan dolayımankenlik ajansı yöneticilerini ve manken arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum."


Defilenin ardından İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Tirelilere birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser verdi. İki gün boyunca gölet mesire alanında düzenlenen yıls onu etkinliklerinin birinci günü Ritim Grubu Gösterisi,?İzmir ve Kırıklareli Yörelerinin Halk Oyunları Gösterisi, Tire Belediye Bandosu Konseri, Zeybek Dansları ve Potpuri Halk Dansları Gösterisi yer aldı.


? İkinci gününde ise; İzmir ve Bursa yörelerinin halk oyunları gösterisi sahnelendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı ekibin sahne aldığı birbirinden etkileyici halk oyunları izleyicilerden bol alkış aldı.


Geceye ayrıca; Tire Belediye Başkan Yardımcısı Doğukan Eroğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’ın eşi Necibe Duran, AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, AK Parti Tire Kadın Kolları Başkanı Meral Ünalan ve çok sayıda seçkin davetli topluluğu katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:19
  1. konser
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