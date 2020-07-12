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Yerel

TIR'dan kaçarken tarladaki adama çarptı

Sakarya'da TIR'la çarpışmamak isteyen şahıs, direksiyonu tarlaya sürdüğü sırada bir adama çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 17:00:00 - 2020-07-12 17:01:19
TIR'dan kaçarken tarladaki adama çarptı

Kaza, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi Altındere yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 EY 775 plakalı otomobilin sürücüsü TIR ile çarpışmamak için direksiyonu çevirmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç o esnada tarlada çalışan soyismi henüz öğrenilemeyen A.’ya çarptı. Kazada A. ağır yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı şahıs, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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