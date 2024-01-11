  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tırda yapılan risk analizinde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Tırda yapılan risk analizinde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-11 10:08:00 -
Tırda yapılan risk analizinde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Ticaret Bakanlığı, Edirne'de gerçekleştirilen risk analizi çalışmalarında bir tırda 8 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Edirne'de gerçekleştirilen risk analizi çalışmalarında bir tırda 8 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne'de gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, bir tırda 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Gümrük Muhafaza Ekipleri, tüm gümrük kapılarımızda kontrolsüz girişlerin ve düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi amacıyla, 7 gün 24 saat kesintisiz, özverili ve dikkatli bir takip gerçekleştirmeye devam etmektedir." (İLKHA)

Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi
Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

Gündem

Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

80 insan kaçakçısı ile 2.115 düzensiz göçmen yakalandı
80 insan kaçakçısı ile 2.115 düzensiz göçmen yakalandı

Aktüel

80 insan kaçakçısı ile 2.115 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kadarına da ‘pes’ denir yani: O ilimizde kaçak bomba imalathanesine baskın
Bu kadarına da ‘pes’ denir yani: O ilimizde kaçak bomba imalathanesine baskın

Gündem

Bu kadarına da ‘pes’ denir yani: O ilimizde kaçak bomba imalathanesine baskın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23