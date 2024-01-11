Tırda yapılan risk analizinde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Ticaret Bakanlığı, Edirne'de gerçekleştirilen risk analizi çalışmalarında bir tırda 8 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, Edirne'de gerçekleştirilen risk analizi çalışmalarında bir tırda 8 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne'de gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, bir tırda 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Gümrük Muhafaza Ekipleri, tüm gümrük kapılarımızda kontrolsüz girişlerin ve düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi amacıyla, 7 gün 24 saat kesintisiz, özverili ve dikkatli bir takip gerçekleştirmeye devam etmektedir." (İLKHA)
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