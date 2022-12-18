"Tirbuşon" bakın kime oy istedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin yancısı olan Türkiye İşçi Partisi (TİP), “Yanında ol yarında ol” adlı bir kampanya başlatarak TİP Seçim Gönüllüsü olmak için çağrı yaptı.

“Bir Demet Tiyatro”da “tirbuşon” karakterini oynayan Serhat Özcan da Türkiye İşçi Partisi’ne oy istedi.

Önündeki metni zar zor okuyan Serhat Özcan, “Biliyorum, bu ülke için daha fazlasını yapmak istiyorsun. Özgürlüğün ve geleceğin için...” diyerek TİP'e destek istedi.