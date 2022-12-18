"Tirbuşon" bakın kime oy istedi
Oynadığı yan rollerle tanınan Serhat Özcan HDP yanlısı komünistler için propaganda videosu çekti. Özcan, Türkiye İşçi Partisi'nin seçim kampanyasına destek verdi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin yancısı olan Türkiye İşçi Partisi (TİP), “Yanında ol yarında ol” adlı bir kampanya başlatarak TİP Seçim Gönüllüsü olmak için çağrı yaptı.
“Bir Demet Tiyatro”da “tirbuşon” karakterini oynayan Serhat Özcan da Türkiye İşçi Partisi’ne oy istedi.
Önündeki metni zar zor okuyan Serhat Özcan, “Biliyorum, bu ülke için daha fazlasını yapmak istiyorsun. Özgürlüğün ve geleceğin için...” diyerek TİP'e destek istedi.