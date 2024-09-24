Tiran'da 'Bektaşi Devleti' FETÖ'nün projesi mi? Biz hilafet getirmediğimiz için sahte hilafet doğuyor!

Tiran'da kurulacak olan Vatikan benzeri Bektaşi Devleti FETÖ-ABD ve AB'nin İslam'a yönelik yeni hamlesi mi? Prof. Dr. Hilmi Demir, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Tiran'da kurulacak olan Vatikan benzeri Bektaşi Devleti FETÖ-ABD ve AB'nin İslam'a yönelik yeni hamlesi mi? Prof. Dr. Hilmi Demir, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Demir, Anadolu'da 'Alevi imam' olarak kabul edilen FETÖ'cü Osman Eğri'ye dikkat çekerek "Bektaşi Devleti FETÖ'nün 10-15 yıllık projesinin sonucu. Amaç Alevileri Türkiye'den farklı bir merkezde toplamak ve Türkiye'yi devre dışı bırakmak." dedi.

115 bin Bektaşi'nin yaşadığı Arnavutluk'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Başbakan Edi Rama, başkent Tiran'da Vatikan'a benzer bir 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti' kuracaklarını açıkladı.

Peki alkol yasağı uygulanmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek bu yeni Bektaşi Devleti neden kuruluyor?

FETÖ'nün çok güçlü olduğu bu coğrafyada yeni devlet FETÖ-ABD-AB'nin İslam'a yönelik yeni bir hamlesi mi?

HİLMİ DEMİR'DEN SUPER HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR: ALEVİ İMAM OSMAN EĞRİ BU İŞİN NERESİNDE?

Prof. Dr. Hilmi Demir, SuperHaber'e özel değerlendirmelerde bulundu.

Demir, Anadolu'da 'Alevi imam' olarak kabul edilen FETÖ'cü Osman Eğri'ye dikkat çekerek "FETÖ ve Avrupa, Türkiye'nin Alevilik ya da Bektaşilik merkezi olmaktan uzaklaştırılması ve Balkanlar'da Alevileri kontrol etme yöntemi olarak Tiran'da bir merkez istiyor. Bu Bektaşi Devleti FETÖ'nün 10-15 yıllık projesinin sonucu." dedi.

"BEKTAŞİ TEKKELERİ UZUN SÜRE DİRENDİ"

"Siz İslam'ın içerisinde Türkiye'den ayrı bir inanç grubu olduğunuzu kabul edin, biz de AB'de inanç grubu olarak tanınmanızı sağlayalım" teklifine Bektaşi tekkelerinin uzun süre direndiğini belirten Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Bektaşi devleti Müslümanların büyük gövdesinden ayrı bir inanç grubu olarak kendilerini görmüyorlar. Bektaşiler Anadolu'ya ait, 'Bizim kıblemiz Anadolu' diyorlar.

FETÖ'DEN ALEVİLİK AÇILIMI...

FETÖ 2015'ten önce dinler arası diyalog adıyla uzun süredir Bektaşi üzerinden batı Hristiyan dünyasıyla iletişim kurmaya çalıştı. Aleviliği araçsallaştırmaya başlayan terö örgütü baskı oluşurdu.

15 Temmuz darbesinden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin arasında Alevilik açılımını yönlendiren isimler de var.

ALEVİ İMAM OSMAN EĞRİ

Anadoluda 'Alevi imam' olarak kabul edilen, Alevilerin FETÖ ile ilişkilerini kuran Çorum'da Prof. Dr. Osman Eğri'dir. Alevi olarak kendini kabul ettiren FETÖ'cü Eğri, FETÖ-Alevi açılımının da koordinatörüdür. Almanya'ya firar eden Eğri burada dış istihbarat ile birlikte Alevilik açılımı faaliyetlerine devam ediyor. Balkanlar da bunların bir uzantısı.

AMAÇ: TÜRKİYE'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK

FETÖ'cüler Türkiye'den Alevileri koparabilmek için Tiran'da Bektaşi merkezi oluşumu destekliyor.

Batı, bizdeki gibi Alevi ve Bektaşi'leri farklı kalıplara koymuyor. Batı bunları yanı kap içerisinde görüyor.

FETÖ ve Avrupa, Türkiye'nin Alevilik ya da Bektaşilik merkezi olmaktan uzaklaştırılması ve Balkanlar'da Alevileri kontrol etme yöntemi olarak Tiran'da bir merkez istiyor.

FETÖ'nün 10-15 yıllık projesinin sonucu bu. Amaç Alevileri Türkiye'den farklı bir merkezde toplamak ve Türkiye'yi devre dışı bırakmak. Böylece Türkiye'nin etkisi sıfırlanacak ve Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye karşı yeni bir dini azınlık çıkartılmış olacak. "

HILLARY CLINTON'IN ÖZEL UÇAĞIYLA PAPA CENAZESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bektaşi Devleti ile Soros bağlantılarını sorduğumuz Hilmi Demir, Sadece Soros'un oğlu değil Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bölgeyi devamlı ziyaret ettiğini belirterek dikkat çeken bir detayı gündeme getirdi.

Yeni devletin başkanlığını üstlenecek 'Baba Mondi' olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj'ın Papa'nın cenazesine Clinton'ın özel uçağıyla götürüldüğünü belirtti.

"AVRUPA BUNLARI YAPARKEN BİZ NE YAPIYORDUK?"

"Bu gelişmeler yapılırken 15 yıldır Türkiye olarak biz ne yapıyorduk?" diye sonra Demir, "Türkiye Balkanlar'da merkezinde kendisinin olduğu bir yapıyı neden inşa edemedi? Avrupa bunları yaparken biz ne yapıyorduk?" ifadelerini kullandı.

2005 ZİYARETİNDE ESKİ BABA MONDİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: AB, ABD VE İRAN BİZE PARA TEKLİF EDİYOR

2005 'te Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın isteğiyle Tiran'daki Bektaşi Tekkesine uğrayarak o dönemli Baba Mondi'yi ziyaret ettiklerin belirten Demir, "Baba Mondi bize Avrupa Birliği, ABD ve İran tarafından çok rahatsız edildiğini Türkiye'den ayrı bir yapılanmaya gitmesi için para teklif edildiğini bunu istemediğini kıblelerinin Anadolu olduğunu ve Türkiye'nin kendilerine yardım etmesini istediğini söyledi." dedi.

"FETÖ YÜZÜNDEN BAKANLIK DESTEK VERMEDİ"

Demir şöyle devam etti:

"Bu gelişmeler sonrası Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'a Bektaşi Merkezine Kültür Bakanlığı'nın yardımcı olması gerektiğini ve bu yapıyı Türkiye'ye bağlayacak bir çözümün üretilmesi gerektiğini yazılı olarak bildirdim. Fakat Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmadı."

O dönemki Baba Mondi'nin vefatı sonrası Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj'ın yerine geçtiğini söyleyen Demir, "Sahipsiz bırakırsanız yapacakları bu ne yazık ki. Mağdurlar ve bir destek istiyorlar. AB sürekli kaynak aktarıyor. Biz bu süreçte FETÖ yüzünden destek veremedik." dedi.