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Kadın - Aile Tiramisu tarifi, nasıl yapılır? Kolay tiramisu tarifi
Kadın - Aile

Tiramisu tarifi, nasıl yapılır? Kolay tiramisu tarifi

Bir İtalyan Tatlısı olan tiramisu gerçeğinde mascarpone denilen bir peynirle yapılmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 01:56:00 -
Tiramisu tarifi, nasıl yapılır? Kolay tiramisu tarifi

Günümüzde ise labne peynirle de yapılan tiramisu herkes tarafından çok sevilmektedir. Kolayca yapabileceğiniz tiramisu tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 adet hazır pandispanya keki

muhallebisi için;

  • 2.5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)
  • 3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)
  • 1 adet yumurta
  • 200 gram labne peyniri (1 paket)

ıslatmak için;

  • 1/2 (yarım) su bardağı sıcak su
  • 3’ü bir arada hazır kahve

üzeri için;

  • kakao

Yapılışı

Öncelikle muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılarak ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.Kaynadıktan sonra altı kapatılarak ılımaya bırakılır. 15 dk kadar bekleyip ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilip mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır. Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlanır ve hafif soğuması beklenir. Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatılır. Üzerine kremanın yarısı ilave edilip kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra ikinci kat kapatılır. Kalan krema pastanın üzerine dökülerek pastanın üzeri ve kenarları güzelce kapatılır. Son olarak pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpilir. Buzdolabında birkaç saat dinlendirilir. 

 

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