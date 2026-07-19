Küf ve nemi emme özelliği mi? Bavullara tuvalet kağıdı koymak neden bu kadar önemli?

Bu nedenle birçok deneyimli gezgin, olası aksiliklere karşı bavulunda her zaman yedek bir rulo tuvalet kağıdı bulundurmayı tercih ediyor. Basit gibi görünen bu yöntem; nemi azaltması, kıyafetlerin daha uzun süre ferah kalmasına yardımcı olması, kırılabilir eşyaları koruması ve acil durumlarda kullanılabilmesi sayesinde seyahatlerde pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.