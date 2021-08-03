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Kadın - Aile Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi gerekli malzemeler
Kadın - Aile

Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi gerekli malzemeler

Tiramisu yapılışı | İtaly’dan tüm dünyaya yayılan lezzetler arasında yer alan tiramisu, Türkiye’de de sıklıkla yapılıyor. Hazırlanışı son derece kolay olan bu lezzeti çay ya da kahveyle ikram edebilirsiniz. Peki, tiramisu nasıl yapılır? Tam ölçülü tiramisu tarifi

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:16:00 -
Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi gerekli malzemeler

Sıcacık yaz günlerinde içinizi biraz da olsun serinletecek leziz bir tatlıya ne dersiniz? İşte, kolay tiramisu tarifi:

Tiramisu tarifi gerekli malzemeler

Malzemeler:

  • Arzuya göre sade ya da çikolatalı pasta keki
  • 200 gr labne peyniri
  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya
  • 2, 5 su bardağı süt
  • Kakao

Keki ıslatmak için;

  • Yarım bardaktan biraz fazla soğuk süt
  • 2 tatlı kaşığı granül kahve

Tiramisu nasıl yapılır?

Süt ve kahveyi iyice karıştırın.

Sütlü karışımla keki güzelce ıslatın.

Bir tencereye 2,5 su bardağı süt ve 3 yemek kaşığı şekeri alın.

Şeker eriyince un ve yumurta sarısını ekleyin. Bu aşamada karıştırmayı ihmal etmeyin.

Krema kıvam alınca labneyi ekleyin.

Ardından ocağın altını kapatın ve vanilya ile tereyağını ekleyin.

Yağ eriyene kadar kremayı karıştırın.

Krema ılınınca bir servis tabağına keki alın.

İki kek dilimin arasına kremanın bir bölümünü yayın.

Kekin ikinci katını kapatın ve kalan tüm kremayı yayın.

Son olarak tiramisunun üzerini bolca kakao ile süsleyin.

Afiyet olsun.

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