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Yerel TIR'a sıkışan motosiklet sürücüsü yüzlerce metre sürüklendi
Yerel

TIR'a sıkışan motosiklet sürücüsü yüzlerce metre sürüklendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu’nda seyir halinde ilerlediği sırada arkadan çarptığı TIR'a saplanan motosiklet sürücüsü 500 metre sürüklenerek yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 06:59:00 - 2021-10-20 07:01:40
TIR'a sıkışan motosiklet sürücüsü yüzlerce metre sürüklendi

Kaza 01.20 sıralarında Körfez D100 Karayolu Kirazlıyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen sürat motosikleti ile İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.K., Kirazlıyalı mevkiinde B.A. idaresinde 41 BF 710 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin ön kısmı ve bacağı TIR'ın dorsesine sıkışan sürücü, TIR'la birlikte 500 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin uyarısı ile TIR'ın durmasının ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan ve ayağında kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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