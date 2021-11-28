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Yerel Tıra çarpan otomobil ikiye bölündü
Yerel

Tıra çarpan otomobil ikiye bölündü

Manisa'nın Kula ilçesinde önündeki tıra çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle ikiye bölünürken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 01:43:00 -
Tıra çarpan otomobil ikiye bölündü

Manisa'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan otomobil önündeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesi Yurtbaşı Mahallesi E-96 Karayolu üzeri Uşak yönü istikametinde saat 20.30 sıralarında 35 ZV 1566 plakalı otomobil ile seyir halinde olan H.E. (22) isimli sürücü, aynı istikamette seyreden K.K. (35) idaresindeki 27 AEU 587 plakalı tıra arkadan çarptı.

 

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada otomobil ikiye bölünürken, sürücüsü H.E. yaralanarak Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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