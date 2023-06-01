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Yerel TIR, vatandaşa çarptı
Yerel

TIR, vatandaşa çarptı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 16:00:00 -
TIR, vatandaşa çarptı

Mardin'in Artuklu ilçesi 15 Temmuz Parkı mevkiinde TIR'ın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi 15 Temmuz Parkı mevkiinde ismi öğrenilmeyen vatandaş, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilmeyen TIR çarptı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan vatandaş ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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