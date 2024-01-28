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Yerel Tır otomobile arkadan çarptı
Yerel

Tır otomobile arkadan çarptı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 11:13:00 -
Tır otomobile arkadan çarptı

Konya’nın Karapınar ilçesinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesine bağlı Kazanhüyüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ü. idaresindeki 42 ALD 923 plakalı otomobil ile Abdulvahap K.’nin kullandığı 42 AAS 713 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yaralı sürücüsü, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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