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Yerel TIR, minibüse çarptı: Yaralılar var
Yerel

TIR, minibüse çarptı: Yaralılar var

Konya'da TIR'ın bir minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 15:11:00 -
TIR, minibüse çarptı: Yaralılar var

Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya'nın Karapınar ilçesi, 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan yabancı uyruklu Mahmud El Yasin’in kullandığı 35 MA 8101 plakalı minibüse aynı istikamete gitmekte olan Ali D. yönetimindeki 01 DAR 04 plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar refüje çıkarak durabildi.

Kazada TIR sürücüsü Ali D. ve aynı araçta bulunan eşi Nuriye D ile birlikte minibüs sürücüsü Mahmud El Yasin ve minibüste yolcu olarak bulunan Fatma S., Muhammed El A., Abdurrahman El O. yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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