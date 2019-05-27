0553 313 94 23

Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor

Ticaret Bakanı Pekcan, gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak yeni bir sistemi devreye alacaklarını belirtti.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak yeni bir sistemi devreye alacaklarını belirterek, “Transit Araç Takip Programı, 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek” dedi. Bakanlığa bağlı aktif 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve 30 kara sınır kapısı bulunduğuna işaret eden Pekcan, 2018’de toplam ihracatın yüzde 28’inin kara yoluyla gerçekleştirildiğini anımsattı. Yeni sistem ile başta kara sınır kapıları olmak üzere gümrük idarelerinin kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabileceğini anlatan Pekcan, gümrük idarelerince transit süresini geçiren araçların daha kolay tespit edilebileceğini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. gümrük kapıları
  3. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edin Dzeko Türkiye’de
    1. Edin Dzeko Türkiye’de
    2. Fransa’daki patlamada 2 şüpheli..
    3. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    4. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    5. Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına..
    6. Resmen açıklandı! Diriliş Ertuğrul'da..
    7. Ödemişli anne kayıp kızını arıyor
    8. Bin öğrenciden ’akran zorbalığına’..
    9. İsmi Fenerbahçe ile anılan..
    10. Kireç kuyusuna düşen vatandaş ve..
    11. "Bir daha Fenerbahçe'de görev..
    12. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde..
    13. “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin..
    14. Türkiye’nin en itibarlıları..
    15. Turizm tanıtımında akıllı dönem..
    16. THY, Filistin turizmine katkı sunmaya..
    17. NİLSEMDER’de nöbet değişimi
    18. Süper Lig'in kart dosyası
    19. İsrail meclisindeki eski Arap vekil..
    20. Tır kuyruklarını azaltacak takip..
    21. Yüzlerce vatandaş Orduluların gönül..
    22. Tebrik çiçekleri yerine akülü araç
    23. NTV canlı yayınında Erdoğan'a skandal..
    24. Eğitime de ‘katılım’ sağlıyorlar
    25. Ocakta unuttuğu yemek evi yakıyordu
    26. Küçük Evin’in cenazesi hastaneye..
    27. Ağlayan üvey evladını döve döve öldürdü!
    28. AK Parti Bursa İnsan Hakları Birim..
    29. Konak’ta halk oyunları coşkusu
    30. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim ve..
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!