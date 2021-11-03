  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi “TIR Karnesi” ile nakliye ticarette sınıf atlayacak
Ekonomi

“TIR Karnesi” ile nakliye ticarette sınıf atlayacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Pakistan’dan Türkiye’ye “Tır Karnesi” kapsamında yapılan ilk taşımalar, hem zamandan hem maliyetten tasarrufun yolunu açtı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:03:00 -
“TIR Karnesi” ile nakliye ticarette sınıf atlayacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, BAE’den yola çıkan ve İran’a Basra Körfezi üzerinden hareket ederek “intermodal taşımacılık” vasfı kazanan nakliye, iki ülke arasında Tır Karnesi kapsamında yapılan ilk taşıma oldu. Alüminyum ve silika cinsi eşyanın getirildiği sefer, BAE’nin Ras al Khaima kentinde başladı. Türkiye’ye Gürbulak Sınır Kapısı’ndan giren yükler, İskenderun’a ulaştırıldı. Süveyş Kanalı geçişli Sharjah-Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, Tır Karnesi sayesinde bu güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilecek.
İslamabad-Tahran-İstanbul kara ulaştırma koridoru üzerindeki ilk kara yolu taşıması da bu ay içinde Tır Karnesi kapsamında yapıldı. Koridorun 5 bin 300 kilometrelik ilk seferiyle taşınan yükler, İstanbul Muratbey Gümrük Müdürlüğüne ulaştı. Pakistan ile kurulan bu koridorla halihazırda 1 ay süren deniz yolu taşımasının, kara yolunda 10 ila 12 güne indirilmesi ve iki ülke arasındaki ticaretin daha da hızlanması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sorun çözüldü! Altay Tankı'nda tarih netleşti
Teknoloji

Sorun çözüldü! Altay Tankı'nda tarih netleşti

BMC Altay Tankı için geçtiğimiz hafta G. Koreli şirket ile motor ve transmisyon anlaşmasını imzaladı. Bu gelişme sonrası Altay Tankı'nın 202..
Enflasyon rakamları açıklandı!
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.
ABD deniz piyadeleri bozguna uğradı
Gündem

ABD deniz piyadeleri bozguna uğradı

İngiliz medyasına göre, Birleşik Krallık Kraliyet Deniz Piyadeleri, Kaliforniya'nın Mojave Çölü'ndeki tatbikatlar sırasında ABD Deniz Piyade..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay