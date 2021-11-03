“TIR Karnesi” ile nakliye ticarette sınıf atlayacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, BAE’den yola çıkan ve İran’a Basra Körfezi üzerinden hareket ederek “intermodal taşımacılık” vasfı kazanan nakliye, iki ülke arasında Tır Karnesi kapsamında yapılan ilk taşıma oldu. Alüminyum ve silika cinsi eşyanın getirildiği sefer, BAE’nin Ras al Khaima kentinde başladı. Türkiye’ye Gürbulak Sınır Kapısı’ndan giren yükler, İskenderun’a ulaştırıldı. Süveyş Kanalı geçişli Sharjah-Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, Tır Karnesi sayesinde bu güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilecek.

İslamabad-Tahran-İstanbul kara ulaştırma koridoru üzerindeki ilk kara yolu taşıması da bu ay içinde Tır Karnesi kapsamında yapıldı. Koridorun 5 bin 300 kilometrelik ilk seferiyle taşınan yükler, İstanbul Muratbey Gümrük Müdürlüğüne ulaştı. Pakistan ile kurulan bu koridorla halihazırda 1 ay süren deniz yolu taşımasının, kara yolunda 10 ila 12 güne indirilmesi ve iki ülke arasındaki ticaretin daha da hızlanması öngörülüyor.