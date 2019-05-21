Tır ile kafa kafaya çarpışan traktör ikiye ayrıldı Gaziantep'te tır ile traktörün kafa kafaya çarpışması sonucu traktör iki parçaya ayrılırken, kazada 1 kişi de yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile traktör çarpıştı. Traktörün ikiye ayrıldığı kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş otoyolunun 2. kilometresinde sanayi kavşağında meydana gelen kazada, Y.S. (47) idaresindeki 46 AR 548 plakalı tır ile E.P. (55) kullandığı 55 PM 932 plakalı traktör çarpıştı. Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada traktör iki ayrılırken E.P yaralandı. Yaralı E.P., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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