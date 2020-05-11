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Aktüel

Tır ile forklift arasına sıkışarak yaralanan işçi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:17:00 -
Tır ile forklift arasına sıkışarak yaralanan işçi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde tır ile forklift arasında sıkışarak ağır yaralanan işçi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

İlçedeki bir firmada çalışan S.Ö. (49), tırın lastiğini forklift ile değiştirmeye çalıştığı sırada iki araç arasında sıkıştı.

Belinden ve karnından ağır yaralanan S.Ö'yü gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö, daha sonra ilçeye gelen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

S.Ö, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki helikopter pistine inen ambulans helikopterden alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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