  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam TIR ile askeri personel servisi çarpıştı: 10 yaralı
Yaşam

TIR ile askeri personel servisi çarpıştı: 10 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde, tır ile askeri personeli taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:26:00 -
TIR ile askeri personel servisi çarpıştı: 10 yaralı

Yoğun sis bulunan Karapınar-Konya karayolunun 5. kilometresinde, askeri personeli taşıyan, Selim C’nin kullandığı 42 CIJ 84 plakalı midibüs, Osman D. idaresindeki 15 PS 090 plakalı tır’la çarpıştı. Kazaya yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile 8 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Raporun detayları ortaya çıktı! PKK'lı teröristleri Karabağ'a Yunan uçakları taşıdı
Gündem

Raporun detayları ortaya çıktı! PKK'lı teröristleri Karabağ'a Yunan uçakları taşıdı

Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ topraklarını destansı bir mücadeleyle kurtaran kardeş ülke Azerbaycan, Birleşmiş Milletler'..
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak
Gündem

Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkedeki kuraklık nedeniyle yarın eda edilecek olan cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılacağını d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay