TIR garajında büyük yangın
Osmaniye'de bir TIR garajında park halindeki 5 TIR alev alev yandı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, Karacaören Mahallesi'nde bulunan bir TIR garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde TIR garajına park edilen 5 tır gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi uzun uğraşlar sonucunda yanan tırları güçlükle söndürdü. 5 TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangında jandarma ekipleri kundaklama üzerinde duruyor.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.