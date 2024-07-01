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Yaşam TIR Bodrum'da otomobili biçti! Dikkatsizliğin bedeli 1 kişinin hayatına neden oldu!
Yaşam

TIR Bodrum'da otomobili biçti! Dikkatsizliğin bedeli 1 kişinin hayatına neden oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-01 18:42:00 -
TIR Bodrum'da otomobili biçti! Dikkatsizliğin bedeli 1 kişinin hayatına neden oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iddiaya göre ışık ihlali yapan tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Güvercinlik Mahallesi Bodrum-Milas Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mumcular istikametinden karayoluna giren Mehmet Alikoğlu (75) idaresindeki 48 AGP 304 plakalı otomobile, Bodrum’dan Milas’a giden M.B. yönetimindeki 35 BTC 943 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun diğer şeridine savruldu. Kaza sonrası jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Alikoğlu ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı A.G. (65) yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Alikoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, yaralı A.G.'nin tedavisinin de sürdüğü öğrenildi.
Tır sürücüsü M.B. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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