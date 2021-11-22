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Siyaset TİP'ten "Zillet"e hem ayar hem akıl
Siyaset

TİP'ten "Zillet"e hem ayar hem akıl

PKK sevici HDP kontenjanından milletvekili olan, ancak daha sonra istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen milletvekili Barış Atay, "Zillet İttifakı"na hem akıl hem ayar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 15:16:00 - 2021-11-22 15:26:03
TİP'ten "Zillet"e hem ayar hem akıl

 

 

PKK sevici HDP kontenjanından milletvekili olan, ancak daha sonra istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen milletvekili Barış Atay, "Zillet İttifakı"na ilginç bir öneride bulundu. TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, iktidar değişikliği durumunda ilk yapılacak olanın hemen parlamenter sisteme dönüş olmaması gerektiğini söyleyerek gizli müttefiklerine yol gösterdi. 

PKK'lı teröristi övmüştü

Gezi kalkışması sırasında, bir kısım medyanın 'kırmızı fularlı kız' olarak masumlaştırdığı ve Rakka'da PKK saflarında savaşırken öldürülen terörist Ayşe Deniz Karacagil'i övmesiyle hafızalara kazınan Atay, Bursa Akademik Odalar Birliği'nde düzenlenen sözde 'Halk Buluşması'nda seçim sonrası olası iktidar değişikliği ile ilgili konuştu.

Biz helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız

"Türkiye'deki Başkanlık sisteminin ne kadar garabet bir sistem olduğunu hepimiz gördük. Bu kadar yetki inanılmaz bir şey tabii. Millet İttifakı iktidarı alırsa ve yapacağı ilk iş parlamenter sisteme geri dönüş olursa intihar olur. Erdoğan’ın kendine yonttuğu yetkilerle AK Parti’nin 20 yıllık iktidarındaki dejenerasyonu düzeltmek zorunda. Sonra parlamenter sisteme geçilecekse geçilmeli. Millet İttifakı bu yetkileri kullanmalı. Yoksa düzeltemeyiz" ifadelerini kullanarak müttefiklerine akıl veren Atay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "seçim yatırımı" olarak ortaya attığı ‘helalleşme’ söylemine dair de “ ‘Sen, benim yerime helalleşmeye karar veremezsin’ diyorum. Biz helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız” diyerek Bay Kemal'i zor durumda bıraktı.

Çarşaflı anneye iğrenç hakaret

Bilindiği gibi, Barış Atay, AK Parti iktidarını ve onu destekleyen halkı tehdit eden sözleri sebebiyle geçmişte gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Aynı zamanda Atay'ın travesti Çağla Akalın ile oynadığı 'Köpek' adlı sinema filminde sapkın eşcinselllerin ilişkileri normalleştirilmiş, söz konusu filmde izleyicilere 90 dakika boyunca duvarlara yazılan 'Katil AKP, Faşist Polis' gibi yazılar izletilmişti. ABD destekli FOX TV'de yurtdışından devşirilmiş dizilerde rol alarak Türk gençliğinin dejenerasyonu için de çaba harcayan Atay, çarşaflı bir annenin fotoğrafını sosyal medya hesabından "Fotoğraftaki anneyi bulun" notuyla paylaşarak da iğrençlikte zirve yapmıştı. TBMM kürsüsünde gece gündüz 'işçi edebiyatı' yapan TİP Milletvekili'nin sosyetik mekanda evli bir mankenle eğlendiği görüntüler de günlerce konuşulmuştu.

 

 

 

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