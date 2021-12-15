TİP'ten hipokrat yeminini ayaklar altına alan doktorlara tam destek!

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Erkan Baş başkanlığındaki TİP, Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi doktorların 13 Aralık Pazartesi günü ve Türk Tabipler Birliği üyesi doktorların 15 Aralık Çarşamba günü, "tam gün şeklinde", HEKİM-SEN üyesi doktorların da 13 ile 14 Aralık'ta yarım gün, 16 Aralık'ta ise tüm günü kapsayacak şekildeki iş bırakma eylerine destek verdi.

Baştan aşağı yenilenen sağlık sistemini hedef aldılar!

Türkiye İşçi Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AK Parti iktidarının, eski Türkiye'den eser bırakmadığı "Sağlık sistemi" üzerindeki yenilikleri, "Çöken sağlık sisteminin faturası sağlık emekçilerine çıkarılamaz!" ifadeleri ile hedef alındı.

Halkın sağlık hakkında direniyorlarmış!

Doktorların iş bırakmasının, vatandaşta oluşturduğu mağduriyeti görmeyen TİP, zam için greve çıkan doktorları, "Halkın sağlık hakkında direnen doktorlar" sözleri ile pazarladı:

"Bilimden, yaşamdan ve emekten yana değil, sermayeden yana olan sağlık politikalarına karşı; halkın sağlık hakkında inat eden hekimleri selamlıyoruz."

İş bırakan doktorların, mesleğe başlarken yemin ettikleri o metin!