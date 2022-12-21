TİP'liler sokaklarda inançlı insanları kışkırtmaya çalışıyor!
İstanbul'da buluşan Türkiye İşçi Prtili bir avuç azınlık, Allah'ın kanunları şeriat aleyhine sloganlar attı.
Yeniakit.com.tr
Solcu azınlık grupların halkı tarikat ve cemaatlere karşı kışkırtma çabaları sürüyor.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "kızını 6 yaşandı evlendirdi" iftirasından sonra İslam dinine kini olanlar sokaklara döküldü.
Dün İzmir'de gerçekleşen yürüyüşten sonra bugün de Türkiye İşçi Partililer İstanbul'da protesto gösterisi düzenledi.
Bir avuç azınlık, "Şeriata, faşizme, karanlığı geçit yok." sloganları ile inançlı kesimi kışkırtmaya çalıştı.