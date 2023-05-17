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Siyaset TİP'li Ergün halkın tokadına kılıf arıyor! Bu milletin değerlerine dokunmazsınız..
Siyaset

TİP'li Ergün halkın tokadına kılıf arıyor! Bu milletin değerlerine dokunmazsınız..

Yeniakit Publisher
2023-05-17 21:34:00 -
TİP'li Ergün halkın tokadına kılıf arıyor! Bu milletin değerlerine dokunmazsınız..

TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergin, milletin milli ve manevi değerlerini hedef alınca halkın sandık tokadını yemelerini bir türlü hazmedemedi.

TİP'li Ergin, 14 Mayıs seçimlerinin şaibeli olduğunu öne sürerek yandaşlarını provoke edecek ifadeler kullandı.

Ergün yüksek oy kullanım oranına ulaşılan sandıklarda şaibe olduğunu iddia edip, "Dünyanın her yerinde adil, demokratik seçimlerin yapılabildiği her yerde yüzde 95 civarında oy kullanmak, bir anormallik göstergesidir. Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 95 ve üzeri oy kullanılan sandık sayısı 20 bine yakın ve burada seçmen sayısı 4 milyon 200 bin civarında. Yani 4 milyon 200 bin oyun kullanıldığı yaklaşık 20 bin sandık şaibelidir." dedi.

Halkta karşılığı olmayan TİP, seçim beyannamesinde; Kur'an kurslarını, tarikatları ve cemaatleri kapatmayı, LGBT'li sapkınlara yasal güvence vermeyi, İmam Hatip okullarına zincir vurmayı vadetmişti.

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