TİP'li Can Atalay hakkında karar okunurken TBMM'de taşkınlık!
Terör sözcüsü DEM ile ittifak ortağı CHP'liler, Gezi kalkışmacısı Can Atalay hakkındaki vekilliğinin düşürülmesi kararı okunurken, TBMM sıralarına vurup, Başkanlık Divanı'na yürüdüler.
TBMM Genel Kurulu'nda TİP Hatay milletvekili Can Atalay hakkındaki karar okunurken terör söcüzü DEM Partililer ve ittifak ortağı CHP'liler taşkınlık çıkarttılar.
CHP ve DEM gruplarından milletvekilleri, sıralara vurup, Başkanlık Divanı'na yürüdü.
O anlar AK Parti sıralarından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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