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Siyaset TİP'li Baş rengini belli etti! 'HDP yalnız değildir'
Siyaset

TİP'li Baş rengini belli etti! 'HDP yalnız değildir'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TİP'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, terör sevici HDP'ye destek mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 22:27:00 -
TİP'li Baş rengini belli etti! 'HDP yalnız değildir'

 Yeniakit.com.tr 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan TİP'li Erkan Baş, terör sevici HDP'ye destek mesajları verdi.

'HDP yalnız değildir'

Terör sevici HDP ile birlikte olmaktan mutlu olduğuınu söyleyen TİP'li Baş, "Tüm Türkiye haklarına, emekçilerine bir soru sormak istiyoruz. Eğer HDP, AKP’nin istediği gibi bir parti olsaydı, ona boyun eğseydi, ona teslim olsaydı, onun çizdiği sınırlar içerisinde siyaset yapmaya devam etseydi bugün bu saldırılan muhatabı olacak mıydı? Bugün sayısız seçilmiş arkadaşımız cezaevlerinde olacak mıydı? Sadece bunun cevabı bile bu çabanın neye hizmet ettiğini gösteriyor." dedi. Şehitlerimizin katilleri için tek kelime edemeyen TİP'li Baş, AK Parti iktidarını hedef aldı:

'Hakkını arayan herkes terörist ilan ediliyor'

"AKP, halk üzerinde bir şiddet politikası uyguluyor. HDP de en önemli hedef. Hakkı için direnen her işçinin emekçinin bu iktidar tarafından terörist ilan edildiğini görüyoruz. Üniversitemizi yönetecek kişiye biz karar veririz diyen öğrenci ve akademisyenler terörist ilan ediliyor. Kim özgürlük, demokrasi mücadelesi veriyorsa iktidar tarafından hedef oluyor."

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Yorumlar

İslam

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Vatandas

İman etmezseniź cehennemde beraber olacaksınız
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