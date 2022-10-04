TİP'li Baş alkol sebebi ile öldürülen Onur Şener cinayetinin sorumluluğunu da iktidara yükledi!

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarın Dezenformasyon Yasası'na ilişkin çalışmalarını alkol ve gece hayatı bataklığında yaşanan bir cinayet üzerinden hedef aldı.

Yasayı "sansür" söylemi ile hedef alan TİP'li Baş, Onur Şener cinayetini gündeme getirdi.

"Başkent’te de bir Meclis var. Ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz Meclis? İşte bu cinayetlerin öğrenilmesini engellemeye çalışıyor." diyen Erkan Baş, alkol alan kişilerce işlenen cinayeti de iktidara yıkarak şu ifadeleri kullandı:

Bu yasa gazetecilerin susturulmasını amaçlıyor. Ama aynı anlama gelmek üzere halkın haber alma hakkını gasp ediyor.

Ne olmuştu?

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir batakhanede müzisyenlik yapan Onur Şener, mekanda alkol alan kişiler tarafından "istek parçası" üzerine yaşanan tartışmanın kavgaya dönemsi üzerine öldürüldü. Şener cinayeti kapsamında gözaltına alınan İlker Karakaş ve Ali Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.