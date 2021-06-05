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Gündem TİP'li Ahmet Şık ve beraberindekilerden 'Sedat Peker' provokasyonu
Gündem

TİP'li Ahmet Şık ve beraberindekilerden 'Sedat Peker' provokasyonu

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın öncülük ettiği bir grup TİP'li, Kadıköy'de Sedat Peker provokasyonuna soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 23:37:00 - 2021-06-06 00:57:21

 Yeniakit.com.tr 

TİP'li Ahmet Şık ve beraberindeki kalabalık, Kadıköy'de bir araya gelerek, 'Mafya' provokasyonuna yaptı. 'Baskı, sömürü, mafya iktidarına son verelim! Memleketi yeniden kuralım' şeklinde sloganlar atan grup taşkınlık çıkarttı. Emniyet güçleri provokatörlere geçit vermedi.

TİP'li Şık dokunulmazlık zırhını polise saygısızlıkta kullandı

Ahmet Şık, gözaltına alınmak istenen bir kadını polise vermemekte direndi. Emniyet güçlerine mukavemette bulunan Şık ve partisi, polisi suçlayıp hedef gösteren bir paylaşım yaptı.

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Yorumlar

karektersiz

Zor ile tipini ...
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Cihad

sosyal medya botlariyla sisirilmis videolar 10 milyon izleme ama sokaktaki karsiligi bir avuc cia beslemesi komunist? ulan bunu yiyen yok, 1000 oyum olsa zillete birini bile vermem.
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