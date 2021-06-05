TİP'li Ahmet Şık ve beraberindekilerden 'Sedat Peker' provokasyonu
Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın öncülük ettiği bir grup TİP'li, Kadıköy'de Sedat Peker provokasyonuna soyundu.
Yeniakit.com.tr
TİP'li Ahmet Şık ve beraberindeki kalabalık, Kadıköy'de bir araya gelerek, 'Mafya' provokasyonuna yaptı. 'Baskı, sömürü, mafya iktidarına son verelim! Memleketi yeniden kuralım' şeklinde sloganlar atan grup taşkınlık çıkarttı. Emniyet güçleri provokatörlere geçit vermedi.
TİP'li Şık dokunulmazlık zırhını polise saygısızlıkta kullandı
Ahmet Şık, gözaltına alınmak istenen bir kadını polise vermemekte direndi. Emniyet güçlerine mukavemette bulunan Şık ve partisi, polisi suçlayıp hedef gösteren bir paylaşım yaptı.