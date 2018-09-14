THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Tıpkı parmak izi gibi...

Kişisel “nutri genetik analizler” sayesinde, insanlar artık kendi ihtiyaçlarına ve risk gruplarına göre beslenebilecek.

14 Eylül 2018 Cuma 20:07
Tıpkı parmak izi gibi...

Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak olan bu testler sayesinde, kişiler genetik incelemelerinin sonuçlarına göre özel bir beslenme ve yaşam modeline sahip olacaklar. Hastalık riskleri azalacak, ortalama insan ömrü uzayacak...

Basit bir test, hayatınız boyunca kalp, diyabet, kanser, kemik erimesi gibi hastalıklardan korunmak için nasıl beslenmeniz gerektiğini ortaya çıkartacak. Hacettepe Üniversitesi'nde ilk adımı atılan bu yöntemin adı: nutri-genetik.

İnsan geni üzerine yapılan araştırmalarda; insan DNA'sında yer alan yaklaşık 25 bin genin dizilimi ortaya bütün detaylarıyla konunca, nutri-genetik bilimi de ağırlıklı olarak son on yıl içinde gelişti.

Genetik yapımız bizi bazı hastalıklara karşı yatkın kılabiliyor.

Hastalıkların bir kısmı doğrudan çevreden geliyor. Bulaşıcı hastalıklar gibi. Bunda genetik yapımızın rolü son derece sınırlı.

Bazı hastalıklar ise, tamamen genetik yapımızdan kaynaklanıyor.

Mesela kalp sağlığımızla ilgili genler var. Eğer biz beslenmemize dikkat eder, aldığımız folik asit miktarını artırır yani yeşil yapraklı sebzelerde bulunan B grubu vitamini bol alırsak, kalp krizi riskimiz azalmış olacak.

Bir genetik özellik yanlış bir beslenme tarzı alışkanlığı ile bir araya gelince, hastalık riskini ortaya çıkarır.

Kalp hastalıkları, diyabet (şeker hastalığı), kanser, osteoporoz (kemik erimesi) gibi, orta yaşın üzerinde gelişme riski yüksek olan hastalıklar nutri-genetik bilimi açısından büyük önem taşıyor.

İleride her kişi kendi genetik yapısına uygun olarak bir beslenme şeklini öğrenmek isteyecek. Zaten konunun en önemli noktası da bu. Genel geçer diyetler bünyesel farklılıkları dikkate almadığı için sağlığımız açısından zararlı olabiliyor. Halbuki kişisel nutri-genetik analiz testi yaptıran her kişi böyle uluorta diyetlere yönelmeyecek, ihtiyacı olanı uygulayacak.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:07
  1. nutri genetik analizler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Valiliği'nden okullarla ilgili flaş açıklama
    1. İstanbul Valiliği'nden okullarla..
    2. John Kerry: Trump halkı kandırıyor ama..
    3. Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu!
    4. Başkan resmen açıkladı: Türk..
    5. Yemenli ünlü futbolcu çatışmada..
    6. Galatasaray'ın 11'inde sürpriz isim!..
    7. İngiliz YPG’linin cezası kesildi!
    8. Binlerce Müslüman ölebilir! Yaprakla..
    9. 4-0'lık mağlubiyetin ardından Fatih..
    10. Uyurken yenileniyoruz
    11. Vicks kreminin inanılmaz faydaları
    12. Kalp hastalığı insanların canını alıyor
    13. Çocuklarımız yanmasın...
    14. Çocukların beslenme çantasında neler..
    15. Acıtmayacak diyerek gitmeyin..
    16. Zeytinyağının inanılmaz faydaları
    17. Ödeme iyi gelen yiyecek ve içecekler
    18. Parti meclisi toplandı! CHP'de sağ-sol..
    19. Tıpkı parmak izi gibi...
    20. MİT'in yakaladığı 9 teröristten ilk..
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı