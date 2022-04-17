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Medya Tıpkı meşhur Papa örneğindeki gibi… Çakallara karşı kanun yapılmalı çağrısı
Medya

Tıpkı meşhur Papa örneğindeki gibi… Çakallara karşı kanun yapılmalı çağrısı

Papa'nın muhafazakar bir ülkeye yaptığı ziyarette sorduğu sorunun çarpıtılmasını hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'de de medyadaki çarpıtmalara karşı kanun çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 10:41:00 -
Tıpkı meşhur Papa örneğindeki gibi… Çakallara karşı kanun yapılmalı çağrısı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bazı medya organlarının gerçekleri çarpıtarak aktarmasına karşı kanun hazırlanması gerektiğini ve kapsamının geniş tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

Bugünkü köşesinde bu konuya değinen Karahasanoğlu’nun yazısı şu şekilde:

Medyanın olayları nasıl çarpıtabileceğine meşhur örnektir..

Papa, yabancı ülkelerden, muhafazakarlığı ile bilinen birisine ziyarete gitmiş.

Havalimanında, yere iner inmez, basın mensupları, “Genelevi de ziyaret edecek misiniz” diye sormuşlar..

Papa, ziyarete gittiği ülkeyi muhafazakar bir yer olduğunu bildiği için şaşırmış, “Burda genelev mi var” diye sormuş..

Ertesi günü gazeteler, “Papa havaalanına iner inmez, ‘burda genelev var mı?” diye sordu!”

Anlam olarak baktığınızda yüzde yüz yalan bir haber.

Çarpıtma bir haber..

Ama şeklen baktığınızda, Papa gerçekten o cümleyi sarfetmiş..

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