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Teknoloji Tıpış tıpış geliyorlar! Sırada Facebook ve Instagram var
Teknoloji

Tıpış tıpış geliyorlar! Sırada Facebook ve Instagram var

YouTube, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de temsilcilik açılması hakkında, "Yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık." açıklamasında bulunmuştu. Bu kararın ardından sosyal medya devleri Facebook, Instagram ve LinkedIn gibi şirketlerin de temsilcilik konusunu değerlendirmeyi sürdürdükleri, yeni yılda bazı gelişmeler olabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:41:00 -
Tıpış tıpış geliyorlar! Sırada Facebook ve Instagram var

YouTube, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilcisi atama sürecini başlatma kararı aldığını duyurdu.

YouTube'dan yapılan açıklamada, şirketin, şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığını korurken, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösterdiği bildirildi.

Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülüklerin son birkaç aydır bütün yönleriyle incelendiği anlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Youtube'un Türkiye'deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin Youtube'da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak Youtube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye'deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Yasa sonrası yola geldiler!

"Sosyal medya yasası" olarak anılan "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girdi. Düzenlemede, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci atama zorunluğu getirildi.

30 milyon ceza

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 Kasım 2020'ye kadar süre verildi. Şirketler, yasada öngörülen sürede atamayı yapmadı. BTK, bu şirketlere önce 10'ar milyon TL, ardından da Aralık ayında 30'ar milyon TL ceza kesti.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Cezaların dörtte üçü silinecek

Youtube, Türkiye'de temsilci atayacağını duyurdu. Şirket, temsilci atayıp, BTK'ya resmi bildirimde bulunduğunda cezasının dörtte üçü silinecek. Sadece, 10 milyon TL ödeyecek.

Youtube'tan sonra sıra onlarda

Facebook, Instagram ve LinkedIn gibi şirketlerin de temsilcilik konusunu değerlendirmeyi sürdürdükleri, yeni yılda bazı gelişmeler olabileceği belirtiliyor. Twitter'ın, temsilci atama konusuna en uzak şirket olduğu ifade ediliyor. Bu şirketler de temsilci atarlarsa, yasa gereğince söz konusu para cezasının dörtte birini ödeyecekler.

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