TİP’in karanlık başkanından küstahlık

HASAN TÜRKMEN ANKARA

“Son zamanlarda din ve diyanet düşmanlarının sayısında gözle görülür bir artış var” diyen Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celalettin Gül, “Bu kervana TİP’siz Başkan Erkan Baş da katıldı. Ülkemizin dört bir köşesinde, her il, ilçe, köy ve mezrasında aziz milletimize hizmet eden Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Erkan Baş gibilerinin rahatsız olmasına şaşırmadık. 150 bine yakın personeliyle sahada ve hayatın her alanında (Cezaevleri-hastaneler-KYK yurtları-ADRB büroları-Manevi Danışmanlık-4-6 yaş Kur’an kursları vb.) milletimizin yanında milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olarak görev yapmaktadır. Avrupa’dan Avrasya’ya, Balkanlar’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Orta Asya’ya dünya üzerinde yaşayan tüm Müslüman topluluklarına hizmet götüren Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Erkan Baş gibilerinin rahatsız olmasına şaşırmadık” ifadelerini kullandı.

“Müsaade etmeyeceğiz”

“İki de bir ‘Diyanet’in varlığı laikliğe aykırıdır’ şeklinde açıklamalar yapan siyasilere ve laik yobaz çevrelere bir teklifimiz var” diyen Gül, şunları söyledi: Yapılacak yeni Anayasa’da laikliğin tarifi yapılsın. Laikliği ve Atatürkçülüğü Diyanet’in üzerinde Demokles’in kılıcı gibi tutmaktan vazgeçin artık. Laiklik üzerinden Diyanet’e balans ayarı verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Hutbelerimize dil uzatanlara, camilerde Cuma namazlarında provokasyon yapanlara müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimizin harcı ve çimentosu olan Diyanet İşleri Başkanlığımızı kapatmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Hele hele TİP’ini koparmış başkanının buna asla gücü yetmeyecektir. Eleştiri hakkını kullanmak başka bir şey, diyanet düşmanlığı yapmak başka bir şey.”