  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gültekin’in ‘Şatobriyan’ keyfi canlı yayını gerdi: Sinan Burhan ile aralarında et fiyatları tartışması DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek Suriye ordusundan adım adım temizlik: Sırrin de kurtarıldı! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov son noktayı koydu Çözüm Filistin Devleti Bahçeli’nin 'temizlenmeli' sözü DEM’lileri delirtti: Sen kuru temizlemeci misin? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüşecek Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar MSB'den anlamlı paylaşım!
Aktüel Tayvanlı Kaptan pilot ona defalarca yumruk attı! Kokpitte yumruklu saldırı...
Aktüel

Tayvanlı Kaptan pilot ona defalarca yumruk attı! Kokpitte yumruklu saldırı...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tayvanlı Kaptan pilot ona defalarca yumruk attı! Kokpitte yumruklu saldırı...

Tayvanlı havayolu EVA Air’e ait bir uçakta yaşanan saldırıyla ilgili skandal açıklama geldi. Kaptan pilot yardımcısına saldırdı! Pilot ona defalarca kokpitte yumrukladı.

Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda (LAX) eşine az rastlanır bir skandal yaşandı. Kalkış için pist başında ilerleyen EVA Air uçağında, kaptan pilot ile ikinci pilot arasında “hız sınırı” yüzünden çıkan tartışma fiziksel şiddete dönüştü. Öfkesine hakim olamayan kaptan, kendisine kural hatırlatması yapan yardımcısını defalarca yumrukladı.

Havacılık dünyası, emniyetin en üst düzeyde olması gereken kokpit içerisinde yaşanan akılalmaz bir darp olayıyla sarsıldı. Tayvanlı havayolu şirketi EVA Air’e ait bir uçakta, kalkış öncesi taksi yapıldığı sırada kaptan pilot ile ikinci pilot arasında disiplin ve güvenlik krizi çıktı. Olay, saniyeler içinde bir şiddet eylemine dönüştü.

“Hızlı Gidiyorsun” Uyarısı Öfke Patlamasına Neden Oldu

Olayın fitili, Malezyalı olduğu belirtilen ikinci pilotun, uçağı taksi yolunda olması gereken hız limitinin üzerinde kullanan kaptan pilotu uyarmasıyla ateşlendi. İkinci pilot, uçağın 30 knot olan hız sınırını aştığını fark ederek Tayvanlı kaptan pilot Wen’i birkaç kez sözlü olarak uyardı.

Kaptan pilotun uyarıları dikkate almaması üzerine, ikinci pilot Standart Operasyon Prosedürleri gereğince uçağın güvenliğini korumak adına manuel olarak frenlere müdahale etti.

Kendi hatasını düzelten yardımcısının müdahalesini bir “hakaret” olarak algılayan kaptan Wen, bir anda kontrolünü kaybetti. Görgü tanıklarının ve hazırlanan raporların aktardığına göre; kaptan pilot, yan koltuğunda oturan yardımcısını en az dört kez yumrukladı. Saldırı sonucu ikinci pilotun elinin arkasında ciddi şişlik ve morluklar oluştu.

EVA Air’den Jet Karar: Kaptan Açığa Alındı
Olayın havayolu yönetimine bildirilmesinin ardından EVA Air yönetimi hızla harekete geçti. Şirketten yapılan resmi açıklamada, kaptan pilotun derhal görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Havayolu yetkilileri, uçuş emniyetini tehlikeye atan ve profesyonellik dışı davranışlara “sıfır tolerans” gösterileceğini vurguladı. Soruşturma kapsamında kokpit ses kayıtları ve mürettebat ifadeleri titizlikle incelenirken, Los Angeles yerel makamlarının da olayla ilgili adli süreç başlatabileceği belirtiliyor.

Havacılık uzmanları, bu tür olayların nadir görüldüğünü ancak kokpit içerisindeki hiyerarşik baskının ve stres yönetiminin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattığını ifade ediyor.

 

Esra Ezmeci sahte ünvan kullandığı gerekçesiyle hapis cezası aldı iddiası! Skandal olay
Esra Ezmeci sahte ünvan kullandığı gerekçesiyle hapis cezası aldı iddiası! Skandal olay

Aktüel

Esra Ezmeci sahte ünvan kullandığı gerekçesiyle hapis cezası aldı iddiası! Skandal olay

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23