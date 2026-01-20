  • İSTANBUL
Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli

Portekiz devi Benfica ile Süper Lig devi Beşiktaş, Rafa Silva transferinde anlaşmaya vardı. Portekizli oyuncu, yarın Türkiye'den ayrılacak. İşte merak edilenler..

Beşiktaş'ta Kasım ayından bu yana maçlara çıkmayı reddeden ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva düğümü çözüldü. TRT Spor'un haberine göre; Rafa Silva, eski takımı Benfica'ya geri döndü. Portekiz ekibi, bu transfer için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki yıldız orta saha, ülkesine gitmek için yarın Türkiye'den ayrılacak.

BONSERVİS BEDELİ

Fatih Doğan'ın haberine göre; Benfica bu transfer için Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşma çerçevesinde ayrıca 1 milyon euroluk da ilave bonus bulunuyor.

