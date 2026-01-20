  • İSTANBUL
SON DAKİKA
MSB'den anlamlı paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Zeytin Dalı Harekatı’nın 8'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Zeytin Dalı Harekatı’nın 8'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu paramparça eden, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümünde; harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman personelini gönülden selamlıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen ve canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

