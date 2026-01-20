  • İSTANBUL
SON DAKİKA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Lanetliyorum
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Lanetliyorum

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Lanetliyorum

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza gerçekleştirdiği kalleş saldırıyı lanetleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihî fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetledi.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir.

 

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihî fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır.

Unutulmamalıdır ki milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma iradesine, gücüne ve kararlılığına sahiptir."

