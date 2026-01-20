Meta, metaverse defterini kapadı: Zarar edildi, tek kalemde 1.500 çalışan işten çıkarıldı... Takibi başlatıldı

Wall Street Journal’ın aktardığına göre işten çıkarmalar, Reality Labs çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’unu kapsıyor. Meta’nın çevrim içi sanal gerçeklik platformu Horizon Worlds faaliyetlerini sürdürse de, kapasitesinin önemli ölçüde daraltıldığı belirtiliyor. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın metaverse yatırımlarından yapay zekâ tabanlı giyilebilir cihazlara yönelme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Meta sözcüsü, “Geçen ay metaverse yatırımlarının bir bölümünü giyilebilir teknolojilere kaydırdığımızı açıklamıştık. Bu adım bunun bir sonucu” ifadelerini kullandı. Reality Labs, kurulduğu 2020 yılından bu yana Meta’ya 77 milyar doların üzerinde zarar yazdı. Şirket, 2021’de Facebook adını bırakarak Meta markasını benimsemiş ve metaverse’ü uzun vadeli ana büyüme stratejisi olarak konumlandırmıştı. Ancak proje, ne kullanıcı sayısı ne de gelir açısından beklentileri karşılayabildi. Sektör analistleri, Meta’nın metaverse’ten çekilmesini “doğru ama gecikmiş bir karar” olarak değerlendiriyor. Hatta şirketin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, 2023’ten itibaren yatırımcı toplantılarında metaverse vurgusunu belirgin biçimde geri plana çekmişti.