Meta, metaverse defterini kapadı: Zarar edildi, tek kalemde 1.500 çalışan işten çıkarıldı... Takibi başlatıldı

Teknoloji-Bilişim
Yeniakit Publisher
Meta, metaverse defterin kapattı. Worlds faaliyetlerini sürdürdüğü bilinen şirketin zararı sonrası çalışmaya devam ediyor. Şirket tek kalemde 1.500 çalışanı işten çıkartırken bu kez şirket tarafından yapay zekâ destekli akıllı gözlüklerin takibi başlatıldı.

Meta, sanal gerçeklik ve metaverse yatırımlarında yaşanan uzun süreli başarısızlığın ardından kapsamlı bir küçülmeye gitti. Şirket, sanal gerçeklik ürünlerinden sorumlu Reality Labs biriminde yaklaşık 1.500 çalışanı işten çıkardı. Bu adımla birlikte üç VR oyun stüdyosu da kapatıldı.

Wall Street Journal’ın aktardığına göre işten çıkarmalar, Reality Labs çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’unu kapsıyor. Meta’nın çevrim içi sanal gerçeklik platformu Horizon Worlds faaliyetlerini sürdürse de, kapasitesinin önemli ölçüde daraltıldığı belirtiliyor. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın metaverse yatırımlarından yapay zekâ tabanlı giyilebilir cihazlara yönelme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Meta sözcüsü, “Geçen ay metaverse yatırımlarının bir bölümünü giyilebilir teknolojilere kaydırdığımızı açıklamıştık. Bu adım bunun bir sonucu” ifadelerini kullandı. Reality Labs, kurulduğu 2020 yılından bu yana Meta’ya 77 milyar doların üzerinde zarar yazdı. Şirket, 2021’de Facebook adını bırakarak Meta markasını benimsemiş ve metaverse’ü uzun vadeli ana büyüme stratejisi olarak konumlandırmıştı. Ancak proje, ne kullanıcı sayısı ne de gelir açısından beklentileri karşılayabildi. Sektör analistleri, Meta’nın metaverse’ten çekilmesini “doğru ama gecikmiş bir karar” olarak değerlendiriyor. Hatta şirketin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, 2023’ten itibaren yatırımcı toplantılarında metaverse vurgusunu belirgin biçimde geri plana çekmişti.

Meta’nın yeni odak noktası ise yapay zekâ destekli akıllı gözlükler. Ancak bu alandaki tablo da henüz net değil. Şirket, geçtiğimiz hafta söz konusu ürünlerin uluslararası sevkiyatını envanter sorunları nedeniyle geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Buna rağmen Meta yönetiminin beklentisi yüksek. Bloomberg’e göre şirket yöneticileri, akıllı gözlüklerin üretim hedefini 10 milyon adetten 20 milyona, hatta talep oluşması hâlinde 2026 sonuna kadar 30 milyon adede çıkarmayı tartışıyor.

Analistler ise küresel gizlilik düzenlemeleri ve doygunlaşmış teknoloji pazarının, bu ürünlerin satışlarını sınırlayabileceği uyarısında bulunuyor. Meta cephesinde tablo netleşirken, bir dönem şirketin geleceği olarak sunulan metaverse için artık genel kanı şu: Sanal evren defteri büyük ölçüde kapanıyor.

