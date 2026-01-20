Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi

Birleşik Arap Emirlikleri bu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devirmek için 2023 seçimlerinde kurulan 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta jest yaptı.

Göktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi.

Cem Yılmaz’ın gösterisini izlediğini belirten Lütfullah Göktaş sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"Cem Yılmaz Birleşik Arap Emirlikleri’ndeydi.

Abu Dabi’de Etihad Arena’yı dolduran vatandaşlarımızla dün hep birlikte keyifli bir akşam geçirdik."

"Oyum Kemal başkana"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine olan karşıtlığıyla bilinen Cem Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini şu ifadelerle duyurmuştu:

"Sürpriz ! 2.turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil. Gençler en önemli vatandaşlık görevinizi lütfen yerine getirin oy kullanın .Sandık başında görevli ter döken tüm fedakar arkadaşlarımıza da ayrıca kolaylıklar diliyor bin teşekkür ediyorum."