Tıp öğrencilerinden ayakta alkışlanacak davranış!

Diyarbakır’da 2 yıl önce hem YKS hem KPSS’ye hazırlanan Mehmet Caner Bahçivancı (20) ve Ahmet Selçuk Maral (21), önce YKS’ye girdi. Aynı dönemde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan iki arkadaş, daha sonra KPSS’ye girerek başarılı puan aldı.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nin açtığı personel alımı ilanına aldıkları puanla başvuran Mehmet ve Ahmet, başarıyla hastanede temizlik personeli olarak 15 Haziran’da kadroya alınarak göreve başladı.

Öğrencilerden Mehmet Caner Bahçivancı, "Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Aktif olarak haziran ayından bu yana hastanemizde temizlik alanında çalışmaktayım. YKS’ye hazırlandığım dönemde KPSS çalışmalarımı da beraberinde yürüttüm. Bu çalışmalarımın neticesinde 2022 senesinde Tıp Fakültesi’nde başladım. Birinci sınıfı okurken aynı zamanda KPSS sınavına başvurdum. Yaptığım sonuç neticesinde 83 puan aldım. Aldığım sonuç ile Dicle Üniversitesi Hastanelerinde alım olduğunu görünce bireysel olarak böyle bir yola girmeyi yakın arkadaşımla birlikte istedik" dedi.



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Kendi emekleriyle para kazanmanın mutluluğunu duyduklarını ifade eden Bahçivancı, "Başta çevremiz ve sınıf arkadaşlarımız hem işin hem de tıp fakültesinin beraber yürütülmesinin zor olacağını söylediler. Bizim böyle yoğun bir sürece gireceğimizden haberimiz vardı. Kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamak istedik. Yaptığımız işten dolayı herhangi bir gocunma duymuyoruz. Kendi paramızı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ailemize yük olmamanın vermiş olduğu mutluluk ayrı bir his" ifadelerini kullandı.

Hastanede temizlikçi personeli kadrosuna 3’üncü olarak yerleştiğini dile getiren Ahmet Selçuk Maral ise, "15 Haziran 2023 tarihinden beri Dicle Üniversitesi Hastanelerinde temizlik personeli olarak çalışmaktayım. Geçen sene hem YKS hem KPSS sınavına hazırlandığım süreçte bir yandan tıp fakültesini kazanırken bir yandan da KPSS’den 85 puan aldım. KPSS’den aldığım puanla da Dicle Üniversitesi’nin personel alımına başvurdum ve 3’üncü olarak yerleştim" diye konuştu.

Ailesinin çok zor olacağını söyleyerek başta izin vermediğini anlatan Maral, "Ama ben başarabileceğime inandım. Ondan dolayı bu yolda kararlı adımlarla ilerledik. Şu anda hem okulumuzu hem işimizi yürütüyoruz. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerine yer verdi.

Öğrencileri tebrik ederek başarılar dileyen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Eşref Araç, "Tıp fakültesinde okuyan 2. sınıf öğrencilerinden Ahmet Selçuk Maral ve Mehmet Caner Bahçivancı kendi tercihleri doğrultusunda KPSS sınavından aldıkları puanla personel alımı yapan DÜ Hastanelerine başvurmuşlar. Buradan da kendi KPSS puan sıralamasına uygun işe alınmışlar. Arkadaşlarla konuştuğumda bu işten rahatsız olmamaları, bu işten dolayı gocunmamaları ve herhangi bir üzüntü duymamaları takdire şayan bir hareket olarak düşündürttü bu konuları. Kendileriyle gurur duyduğumu onlara da söyledim. Bu gurur duymam tıp fakültesi öğrencilerinin temizlikte çalışmış olması değil. Bir tıp fakültesi öğrencisinin çalıştığı işten dolayı gocunmamasıdır. Arkadaşlarımız hem kendi masraflarını hem de ailelerine destek olmaları için böyle bir yola başvurmuşlar. Şu anda gündüz derslerine girerek hem tıp eğitimini tamamlıyorlar hem de daha sonraki zamanda normal personel olarak hastanemizde çalışıyorlar" dedi.