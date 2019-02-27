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Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde kullanılmak üzere piyasa değeri yarım milyon TL’yi bulan gelişmiş bir mikroskop bağışladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:12
Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde kullanılmak üzere piyasa değeri yarım milyon TL’yi bulan gelişmiş bir mikroskop bağışladı.


BUÜ Tıp Fakültesi yönetimi, mikrocerrahi ameliyatlarında kullanılmak üzere ameliyathanesine modern bir mikroskop kazandırdı. TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı ile yapılan görüşmelerin neticesinde hastaneye bir adet mikrocerrahi mikroskobu bağışlandı.


Ameliyathaneye koyulan ve ilk kullanımını hekimlerle birlikte yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, bağışı yapan Vakıf yöneticilerine teşekkür etti. Tüm mikrocerrahi ameliyatlarında bu mikroskobu kullanabileceklerini açıklayan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Aynı zamanda organ nakillerinde damarları birbirine bağlamak için kullanılacak olan bir alettir. Son derece gelişmiş bir mikroskoptur. Güncel piyasa değeri 500 bin TL’yi bulmaktadır. Bu aleti kullanan operatörün yanı sıra ameliyathanede bulunan tüm asistanlar ve öğrenciler yapılan işlemi mikroskoba bağlı ekranda aynı anda görebilmektedirler. Dolayısıyla hem hasta tedavi olabilmekte hem de eğitim aynı anda yapılmış olmaktadır. Bizlere bu cihazı bağışlayan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın tüm yöneticilerine, özellikle de bugün aramızda bulunan Vakfın Genel Müdürü Sayın Cengiz Yılmazyavuz’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Genel Müdürü Cengiz Yılmazyavuz ise Vakıf olarak bağış yapmaya ve tıp alanında gelişmelere öncülük etmeye gayret gösterdiklerini vurguladı. Yılmazyavuz, cihazın Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, cerrahlarına ve öğrencilerine hayırlı olması dileğinde bulundu.


Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir de bağış yapan ve hastaneye destek olan herkese çok teşekkür etti. Fakültedeki cerrahların bu cihazın hakkını vereceğine inandığını kaydeden Özdemir, cihazın eğitim alanında da kullanılacak olmasından dolayı ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:12
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