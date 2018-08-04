Tıp sıralama 2018 | Tıp Fakültesi taban puanları YÖK ÖSYM YKS tercih

YÖK Hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarını genişletti. Peki tıp fakültesi taban puanları ve başarı sırası ne oldu?

Yükseköğretim Kurulu'nca, Hukuk programları, Mühendislik programları, Mimarlık programları, Tıp programları ve Öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesine karar verildi. Mimarlık programları - En düşük 250 bininci (250.000) mevcut durumda tıp fakültesini tercih edebilmek için 40 bin, hukuk için 150 bin, mimarlık için 200 bin, öğretmenlik için 240 bin ve mühendislik için 250 bin başarı sıralamasının içinde yer almak gerekiyor.

Hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değişti.