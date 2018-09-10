Turkishtime tarafından hazırlanan “Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk” kitabı, araştırmaları, buluşları ve tedavi yöntemleri dünyada yankı uyandıran tıp insanlarımızı bir araya getirdi. Sanko Holding sponsorluğunda hazırlanan kitap, yurtdışında Harvard, Yale, John Hopkins University, University of Chicago gibi dünyanın önde gelen bilim kurumlarında ve yurtiçinde de ülkemizin bu alanda en başarılı kurumlarında araştırma yapan başarılı Türk tıp insanlarının öykülerini anlatıyor.