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Gündem Tinerciler tarihi surları ateşe verdi
Gündem

Tinerciler tarihi surları ateşe verdi

Bursa’nın İznik ilçesinde 2 bin yıllık surlar, madde bağımlıları tarafından ateşe verildi. Yangın kısa süre içerisinde söndürülmesine rağmen tarihi İznik surlarında tahribat oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 17:44:00 -
Tinerciler tarihi surları ateşe verdi

İznik’in dört bir yanını çevreleyen Roma dönemi surlarının Yenişehir kapı mevkiinde kalan bölümünde madde bağımlılarının çıkardığı iddia edilen yangın meydana geldi. Durumu fark eden Zabıta ekipleri İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangından kaynaklı çıkan siyah duman şehir merkezinden de gözükürken çevredeki vatandaşlar yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını ifade etti.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken; 2 bin yıllık İznik surlarında yangın sonrası büyük tahribat oluştu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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