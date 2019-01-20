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Timurtaş Hocayı rahmetle anıyoruz

20 Ocak 2000’de kalp krizi nedeniyle vefat eden Türkiye’nin ve İslam dünyasının en önemli alimlerinden biri olarak gösterilen Timurtaş Hocayı vefatının 19. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

20 Ocak 2019 Pazar 12:06
Timurtaş Hocayı rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Türkiye’nin ve İslam dünyasının en önemli alimlerinden biri olarak gösterilen Timurtaş Hocayı ebedi aleme hicretinin 19. yılında dualarla yâd ediyoruz. 20 Ocak 2000’de kalp krizi nedeniyle vefat eden Timurtaş Hoca, Zeytinburnu İlçesi’ndeki Eski Kozlu mezarlığına defnedildi. Hakkın ve hakikatin gür sesi Timurtaş Uçar Hoca vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediliyor. Ömrünün son demlerine kadar İslam’ın hakikatini duyurmak için mücadele eden ve bu uğurda çok çile çeken Timurtaş Hoca, verdiği vaazlarla da binlerce kişinin ihtida etmesini sağladı. Sohbetlerindeki akıcı ve coşkulu üslubuyla bilinen ve anlattıkları bugün dahi güncelliğini koruyan Timurtaş Hoca, son devrin en büyük irşad adamlarındandı. Vefatının üzerinden 19 koca yıl geçen Timurtaş Hoca, sevenlerini gönlündeki sıcaklığını korurken, ona duyulan özlem ise her geçen gün artıyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 12:06
  1. İslam dünyası
  2. Timurtaş Hoca
  3. Zeytinburnu
  4. Eski Kozlu mezarlığı
  5. Timurtaş Uçar Hoca

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